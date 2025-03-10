Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель Долиной рассказал о ее здоровье на фоне слухов о серьезной травме

Директор Долиной Евгений прокомментировал сообщения о серьезной травме певицы
close
Максим Блинов/РИА Новости

Директор певицы Ларисы Долиной Евгений не подтвердил сообщения о ее срочной госпитализации из-за серьезной травмы. В беседе с 360.ru он заверил, что ничего не знает об обращении народной артистки России за медпомощью.

Представитель звезды заявил, что она не жаловалась на здоровье и находится в обычном состоянии.

«Ничего об этом не слышал. Она нормально себя чувствует», — заявил Евгений.

Напомним, сегодня утром появилась информация, что Лариса Долина обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча, после чего ей диагностировали повреждение сухожилия. Telegram-канал SHOT утверждал, что из-за травмы она практически не может шевелить рукой и испытывает «жуткие боли» в плече, а врачи рекомендовали ей пройти специальный комплекс лечебной физкультуры.

Ранее стало известно, что внучка Долиной может отказаться от фамилии ради карьеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами