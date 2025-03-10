Представитель Долиной рассказал о ее здоровье на фоне слухов о серьезной травме

Директор певицы Ларисы Долиной Евгений не подтвердил сообщения о ее срочной госпитализации из-за серьезной травмы. В беседе с 360.ru он заверил, что ничего не знает об обращении народной артистки России за медпомощью.

Представитель звезды заявил, что она не жаловалась на здоровье и находится в обычном состоянии.

«Ничего об этом не слышал. Она нормально себя чувствует», — заявил Евгений.

Напомним, сегодня утром появилась информация, что Лариса Долина обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча, после чего ей диагностировали повреждение сухожилия. Telegram-канал SHOT утверждал, что из-за травмы она практически не может шевелить рукой и испытывает «жуткие боли» в плече, а врачи рекомендовали ей пройти специальный комплекс лечебной физкультуры.

Ранее стало известно, что внучка Долиной может отказаться от фамилии ради карьеры.