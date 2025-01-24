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Внучка Долиной может отказаться от фамилии ради карьеры

Певица Лариса Долина заявила, что ее внучка хочет взять творческий псевдоним
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dolinalina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лариса Долина призналась, что ее внучка Александра планирует взять в будущем творческий псевдоним. Слова народной артистки России передает «Пятый канал».

По словам Долиной, 13-летняя наследница не хочет, чтобы ее сравнивали со знаменитой бабушкой в карьере. Певица также отметила, что не собирается помогать девочке в выборе псевдонима.

«Я не буду ничего навязывать, так как я не хочу этого. Я никогда ничего не навязывала и дочери своей», — заявила Долина.

Внучка Долиной Александра не раз говорила журналистам, что хочет стать певицей. Артистка признавалась, что видит в Александре потенциал, поэтому помогает девочке его развивать.

В 2023 году исполнительница участвовала с внучкой в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Певица отмечала, что осталась довольна работой девочки. Долина утверждала, что Александра получила награду как самая юная участница шоу, поскольку проявила бойцовский характер.

Недавно Лариса Долина рассказывала, что ее внучке предстоит непростой год, так как у нее увеличилась нагрузка в специализированной школе с творческим уклоном.

Ранее певица Зара рассказала, как воспитывает своих сыновей.

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