Зацепин заявил, что сохранил хорошие отношения с Пугачевой

Композитор Александр Зацепин заявил в беседе с mk.ru, что в последний раз общался с артисткой Аллой Пугачевой год назад.

«Мы с Аллой в последнее время редко созваниваемся. <...> Но у нас хорошие отношения: никаких конфликтов и разногласий нет», — отметил он.

Он посетовал на то, что бывший участник «Фабрики звезд» и однофамилец Антон Зацепин в одном из интервью нелестно высказался о Пугачевой, после чего слова певца стали приписывать композитору. По словам Зацепина, он в целом ничего не говорил об Алле Пугачевой.

«Я уже боюсь, честно говоря, телефон поднимать. Потому что звонят или неизвестные мне люди, или жулики какие-то бесконечно. То стекла предлагают вынуть, то зубы вылечить… Мне это так надоело, что я теперь поднимаю трубки исключительно с знакомых номеров», — добавил композитор.

Недавно Зацепин рассказал, как создавалась песня для фильма «Бриллиантовая рука». Он вспомнил, что мнение первых слушателей композиции разделилось: 50% говорили, что песня хорошая, а остальные 50% называли ее средней. После этого постановщик фильма Леонид Гайдай попросил композитора переписать мелодию.

Ранее Охлобыстин заявил, что «голая» вечеринка Ивлеевой может привести к революции.