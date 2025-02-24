Михаил Галустян попал под санкции Евросоюза

Российский комик Михаил Галустян попал под новые санкции Евросоюза. Обновленный список опубликовал Европейский совет.

Также в список попала российская телеведущая Юлия Барановская.

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России 24 февраля 2025 года. Всего в санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российских СМИ.

Кроме того, Евросоюз впервые ввел запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

16 декабря 2024 Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России, тогда в список в числе прочих попала Лариса Долина. Из-за введенных ограничений артистка может лишиться всех своих зарубежных активов на сумму 95 млн рублей. Сама артистка комментировать попадание в список не стала.

Ранее израильский политик пожаловался на поскандалившую в кафе Пугачеву.