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Кузя из «Универа» бесплатно раздает пельмени в Москве

Актер Виталий Гогунский стал продавцом пельменей в столичном общепите

Актер Виталий Гогунский стал продавцом пельменей накануне премьеры сериала «Универ.Молодые», который выйдет 10 марта на телеканале ТНТ.

В Telegram-канале «Только никому…» опубликовали видеоролик с Гогунским, раздающим бесплатно пельмени в одной из точек общественного питания в Москве.

На видео актер стоит за кассой и беседует с посетителем в футболке с надписью: «Универ. Молодые». Знаменитость продает пельмени под брендом сериала, начинка которых состоит из свиного и говяжьего фарша.

В сериале «Универ.Молодые» расскажут о студенческой жизни пяти первокурсников общежития МВГУ. В сериал вернется актер Сергей Пиоро в роли вернувшегося в академические круги Павла Владимировича Зуева. В общежитии ребята также познакомятся с новым комендантом Тамарой Михайловной, сестрой Зои Михайловны, и помощником Киселем. Уже известный к тому моменту как «пельменный король» Кузя станет главным спонсором МВГУ.

29 ноября 2024 года сообщалось, что в перезапуске «Универа» снялась фигуристка Евгения Медведева. Подробности роли спортсменки неизвестны.

Ранее певица Наташа Королева заявила, что отказалась от празднования 8 Марта из-за Тарзана.

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