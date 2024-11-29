Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евгения Медведева снялась в перезапуске «Универа»

Фигуристка Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые»

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Фигуристка Евгения Медведева снялась в перезапуске сериала «Универ» — «Универ. Молодые». Об этом сообщает matchtv.ru.

Медведева появилась в трейлере, который показали на презентации нового сезона телеканала ТНТ. Подробности роли спортсменки неизвестны. Премьера картины должна пройти в 2025 году.

Съемки «Универ. Молодые» начались в мае 2024 года. Известно, что сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. При этом молодых людей в университете встретит Павел Владимирович Зуев, который решил вернуться в академические круги, чтобы сделать вуз лучшим в стране. В общежитии ребята познакомятся с новым комендантом Тамарой Михайловной, сестрой Зои Михайловны, и помощником Киселем. Уже известный к тому моменту как «пельменный король» Кузя станет главным спонсором МВГУ.

Евгения Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. На ее счету также бронза чемпионата мира и серебро первенства Европы.

15 ноября состоялось юбилейное ледовое шоу Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.

Ранее звезда «Счастливы вместе» открыла два новых бизнеса, несмотря на долг перед ФНС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами