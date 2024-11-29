Евгения Медведева снялась в перезапуске «Универа»

Фигуристка Евгения Медведева снялась в перезапуске сериала «Универ» — «Универ. Молодые». Об этом сообщает matchtv.ru.

Медведева появилась в трейлере, который показали на презентации нового сезона телеканала ТНТ. Подробности роли спортсменки неизвестны. Премьера картины должна пройти в 2025 году.

Съемки «Универ. Молодые» начались в мае 2024 года. Известно, что сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. При этом молодых людей в университете встретит Павел Владимирович Зуев, который решил вернуться в академические круги, чтобы сделать вуз лучшим в стране. В общежитии ребята познакомятся с новым комендантом Тамарой Михайловной, сестрой Зои Михайловны, и помощником Киселем. Уже известный к тому моменту как «пельменный король» Кузя станет главным спонсором МВГУ.

Евгения Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. На ее счету также бронза чемпионата мира и серебро первенства Европы.

15 ноября состоялось юбилейное ледовое шоу Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.

Ранее звезда «Счастливы вместе» открыла два новых бизнеса, несмотря на долг перед ФНС.