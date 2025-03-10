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Пугачева о скандале с нападением на журналистку: «Спасибо за милую фотосессию»

Певица Алла Пугачева вышла на связь после скандала с нападением на журналистку
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором прокомментировала недавний скандал с журналисткой на Кипре.

7 марта телеканал НТВ опубликовал ролик ссоры Пугачевой с представительницей СМИ на улице Лимасола. В ролике было показано, как раздраженная певица шла прямо на журналистку, а та ей кричала: «Не надо, пожалуйста, нападать, Алла Борисовна». Под конец видео Пугачева назвала женщину «тупой и нахальной», а себя — «патриоткой».

«Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — отреагировала певица на завирусившийся ролик в личном блоге.

Пугачева сопроводила свой пост селфи в очках, а также двумя скриншотами из видео с журналисткой.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Shaman назвал Екатерину Мизулину своей девушкой.

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