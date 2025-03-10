Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском кинопрокате появился новый лидер

«Царевна лягушка» сместила «Пророка» с первой строчки в кинопрокате
close
Централ Партнершип

Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка» дебютировал с первой строчки в российском кинопрокате, опередив ленту «Пророк. История Александра Пушкина». Это следует из данных портала Kinobusiness.

Картина Амирова, премьера которой состоялась в прошлый четверг, собрала 204,5 млн рублей за уикенд за период 6-9 марта.

Впервые с выхода на киноэкраны «Пророк. История Александра Пушкина», снятый Феликсом Умаровым, занял второе место в рейтинге, собрав 152,3 млн руб. за уикенд.

Тройку замкнул фильм «Красный шелк» Андрея Волгина, который вышел в кинотеатрах 20 февраля. Лента собрала 90,6 млн рублей за уикенд.

До этого сообщалось, что в России посещаемость кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов. Так, в феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина».

Ранее в фильме «Летучий корабль» заменили критиковавших СВО актеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами