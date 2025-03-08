Евгений Петросян обратился к женщинам на фоне сообщений о госпитализации

В соцсетях юмориста Петросяна появилось поздравление с 8 Марта

В официальном аккаунте юмориста Евгения Петросяна в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось поздравление с 8 Марта на фоне сообщений о его госпитализации.

79-летний народный артист СССР обратился к женщинам, чтобы поздравить их с Международным женским днем.

«Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам, их отношение должно быть самым нежным. Вот в чем секрет этого праздника», — заявил Петросян в видео.

Ролик мог быть записан заранее, комментарии к нему ограничены.

О госпитализации Евгения Петросяна канал РЕН ТВ сообщил 8 марта. Жена Петросяна попросила оставить ее в покое на фоне сообщений о госпитализации.

Евгений Петросян ведет юмористические передачи с 1960-х. Известен по шоу «Смехопанорама», «Шутка за шуткой», «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».

Telegram-канал Mash сообщал, что артисту могло стать плохо после перенесенной операции на кишечнике.