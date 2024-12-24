Назван гонорар Юлианны Карауловой

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что певица и телеведущая Юлианна Караулова получает 700 тысяч рублей за выступление.

Дворцов отметил, что Караулова в два раза подняла цены на концерты после того, как стала ведущей в программе «Кто хочет стать миллионером?».

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Тогда Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

В январе 2024-го Караулова заявила, что некоторые коллеги ее не любят. По мнению артистки, некоторые люди считают, что артистка занимает их или чье-то место. Она отметила, что у нее много недоброжелателей.

Караулова уточнила, что ее слова не касаются Диброва. По словам артистки, она созванивалась с коллегой и все у них «замечательно».

Ранее Юлианна Караулова рассказала, что могла сыграть Свету Букину.