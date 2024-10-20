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Юлианна Караулова могла сыграть Свету Букину

Певица Караулова не смогла сыграть в «Счастливы вместе» из-за контракта

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица и телеведущая Юлианна Караулова призналась в программе «Шоу Воли», что проходила кастинг на роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе».

Караулова уточнила, что ее взяли на роль. По словам артистки, команде проекта понравилось то, что она была участницей «Фабрики звезд». Артистка могла даже спеть песню к сериалу, однако не смогла. Певица рассказала, ее не отпустили продюсеры.

По словам Карауловой, на тот момент у нее был контракт с Максимом Фадеевым. Однако возглавляли продюсерский центр другие люди. Как отметила артистка, Фадеев не знал об этом инциденте.

«Макс тогда болел, его вообще не было в стране. Как он мне сказал, он вообще не в теме всей этой истории. Я тогда дико плакала, очень расстраивалась, мне казалось, что это конец. Потом меня не пустили еще на одну съемку, а потом меня отпустили с контракта, это был прецедент», — поделилась артистка.

В январе Караулова заявила, что некоторые коллеги ее не любят. По мнению артистки, некоторые люди считают, что артистка занимает их или чье-то место. Она отметила, что у нее много недоброжелателей.

Ранее Юлианна Караулова вспомнила, как ее пытались «развести» от лица Маликова.

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