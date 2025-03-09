Кончаловский назвал российское кино более авторским, чем американское

Режиссер Егор Кончаловский рассказал в беседе с ТАСС о различиях российского и американского кино.

По мнению Кончаловского, сейчас российское кино гораздо более авторское, чем американское. Он привел в пример режиссеров Алексей Герман и Александр Сокуров. Кинематографист считает, что зарубежные авторские фильмы изменились.

«Сейчас, конечно, авторское кино превратилось в «Форсаж-9», «Человек-паук – 12» и так далее», — заявил режиссер.

3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». «Анора» была признана лучшим фильмом. «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии. Сыгравший в картине российский актер Юра Борисов свою награду не получил.

Кинокритик Николай Никулин заявил, что по результатам предыдущих премий было понятно, что эта награда достанется Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Он напомнил, что до «Оскара» прошли другие премии, такие как BAFTA и «Золотой глобус», в каждой из которых в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» побеждал именно Калкин.

Ранее Шона Бейкера обвинили в краже сценария «Анора».