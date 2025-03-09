Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кончаловский назвал российское кино более авторским, чем американское

Режиссер Егор Кончаловский: российское кино более авторское, чем американское
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Режиссер Егор Кончаловский рассказал в беседе с ТАСС о различиях российского и американского кино.

По мнению Кончаловского, сейчас российское кино гораздо более авторское, чем американское. Он привел в пример режиссеров Алексей Герман и Александр Сокуров. Кинематографист считает, что зарубежные авторские фильмы изменились.

«Сейчас, конечно, авторское кино превратилось в «Форсаж-9», «Человек-паук – 12» и так далее», — заявил режиссер.

3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». «Анора» была признана лучшим фильмом. «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии. Сыгравший в картине российский актер Юра Борисов свою награду не получил.

Кинокритик Николай Никулин заявил, что по результатам предыдущих премий было понятно, что эта награда достанется Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Он напомнил, что до «Оскара» прошли другие премии, такие как BAFTA и «Золотой глобус», в каждой из которых в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» побеждал именно Калкин.

Ранее Шона Бейкера обвинили в краже сценария «Анора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами