В России объяснили, почему Юре Борисову не удалось завоевать «Оскар»

Многие болели за победу российского актера Юры Борисова на премии «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана, однако по результатам предыдущих премий было понятно, что эта награда достанется Кирану Калкину. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил кинокритик Николай Никулин.

Он напомнил, что до «Оскара» прошли другие премии, такие как BAFTA и «Золотой глобус», в каждой из которых в номинации лучшая мужская роль второго плана побеждал именно Калкин. Было ожидаемо, что он возьмет и «Оскар», отметил эксперт.

«Киран Калкин получил «Оскар» в большой работе режиссера Джесси Айзенберга «Настоящая боль» за роль второго плана, хотя, по сути дела, это была главная роль. И тут, кстати, вопросы к академикам, насколько это честно?» — сказал Никулин.

3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». «Анора» была признана лучшим фильмом, при этом сыгравший в картине Юра Борисов свою награду все-таки не получил. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее в Уфе сделали портрет Юры Борисова из попкорна.