В Нидерландах открылся музей памяти советских воинов-освободителей. Об этом пишет РИА Новости.

Выставка Sovjet Ereveld Experience посвящена лежащим в братских могилах в Нидерландах советским воинам и находится поблизости от города Лёсден. Неподалеку расположен мемориальный комплекс «Советское поле славы», где захоронены 865 советских, павших во время Второй мировой войны.

Музей был открыт при поддержке властей Нидерландов, муниципалитетов Утрехта и Амерсфорта, МИД России, правительства Азербайджана, Армении и Узбекистана, а также нескольких частных фондов.

До этого президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти КНР за бережное отношение к памяти о советских воинах-освободителях и возложил цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам в городе Харбине. По его словам, в Китае бережно относятся к общему историческому, культурному и духовному наследию.

Ранее в Софии рабочие срезали руку солдата на памятнике воинам-освободителям.