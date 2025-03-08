Селфхелп и Хогвартс: назван топ-10 востребованных писательниц в России

Топ-10 самых востребованных современных писательниц 2024 года возглавила автор селфхелп-литературы Ольга Примаченко. Данные исследования сети книжных магазинов «Читай-город», проведенного в преддверии Международного женского дня, публикует ТАСС.

Дебютный роман белорусской писательницы Примаченко «К себе нежно», отметили в сети, стал бестселлером с тиражом более 300 тыс. экземпляров. Вторая книга «С тобой я дома» распространилась тиражом свыше 75 тыс. экземпляров, тираж всех четырех книг писательницы составляет 450 тыс. экземпляров.

На втором месте оказалась Мосян Тунсю — общие продажи серии ее книг составили 649 тыс. экземпляров, из которых 377 тыс. пришлись на серию «Благословение небожителей». В 2024 году было продано более 190 тыс. книг. Третье место заняла Анна Джейн, общие продажи книг которой достигли 419 тыс. экземпляров, а в 2024 году — более 189 тыс. книг.

Также в топ вошли Ребекка Яррос с книгой «Четвертое крыло», Анна Маслова с книгой «Чебурашка. Официальная новеллизация», Стефани Шталь с книгой «Ребенок должен обрести дом», автор серии о Гарри Поттере и магической школе Хогвартс Джоан Роулинг, Али Хейзелвуд с романом «Шах и мат», автор мотивационных бестселлеров («НИ СЫ») Джен Синсеро, писательница Вон Пхен Сон с книгой «Девочка с лисьим хвостом».

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