Стас Михайлов устроил женщинам сюрприз в Шереметьево

Народный артист России Стас Михайлов устроил женщинам сюрприз в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В честь 8 Марта Михайлов выступил в компании стюардесс и исполнил свои самые популярные хиты.

Накануне Михайлов признался в шоу «Ты не поверишь!», что его жена Инна не любит публичность. По словам Михайлова, по этой причине он не снимает супругу в своих клипах и редко выходит в свет с женой. Артист уточнил, что Инна не ревнует его к женщинам, играющим его возлюбленных в клипах.

Михайлов женился на Инне в августе 2011 года. В их браке родились дочери Иванна и Мария. У певца также есть два сына и две дочери от прошлых браков.

Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. Этот праздник появился в знак солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию.

К Международному женскому дню «Газета.Ru» подготовила подборку актуальных открыток, которые точно заставят улыбнуться.