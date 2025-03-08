Югорчан удивила реакция Ирины Розановой на их теплый прием

В сеть попала резкая реакция актрисы Розановой на признания поклонников в любви

Югорчан удивила реакция народной артистки РФ Ирины Розановой на их теплый прием. Об этом пишет 86.ru со ссылкой на общественника Евгения Печерицу.

В сеть попало видео, на котором на красной дорожке фестиваля «Дух огня» Розанова сперва отвечает на признания поклонников в любви взаимностью. Секундой позднее, отвернувшись от толпы, она высказывает неразборчивую претензию, а после громко ругает кого-то нецензурным словом, обозначающим ненормальных людей.

«Я не знаю, что ей не понравилось, может, она замерзла, может, ей не понравилось, что много раз ее окликнули, что ее любят. Женщина сложная, скажем так, как организм. Я как югорчанин не в обиде», — сказал Печерица.

Представители 63-летней Розановой не комментировали произошедшее и не уточняли, что именно могло смутить звезду.

Ирина Розанова известна ролями в фильмах «Женщина в море» (1997) и «Про уродов и людей» (1998), «Интердевочка» (1989).

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