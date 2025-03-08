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Баннер с Валерией появился в центре Нью-Йорка

Баннер с певицей Валерией показали на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Баннер с российской певицей Валерией 8 марта появился в центре Нью-Йорка (США). В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артистка рассказала, что это стало для нее сюрпризом.

Цифровой баннер расположился на площади Таймс-сквер. Он рекламирует новый сингл Валерии — «Ты с небес».

Накануне на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке появился новый арт-проект, в центре которого находится герой Юры Борисова, номинированного на премию «Оскар».

«RAKETAMEDIA представила свой новый арт-проект на Таймс-сквер, где с помощью технологии Naked-Eye на фоне современных небоскребов появились советские панельные дома. На крыше одного из них разместился персонаж, олицетворяющий типичного героя «с района», вдохновленный образом Юры Борисова, номинированного на «Оскар», — отметили в пресс-службе.

Креатив был представлен на фасаде здания в рамках международного фестиваля Art Innovation.

Ранее россияне назвали любимый фильм о женщинах.

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