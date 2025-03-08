Евгений Петросян мог потерять много крови

Mash: юмористу Петросяну стало плохо на фоне перенесенной операции на кишечнике

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Юмористу Евгению Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, 79-летний народный артист РСФСР потерял много крови, однако сейчас чувствует себя лучше. Петросяну, как сообщается, оказали всю необходимую помощь и поставили капельницу, а также перевели из реанимации в стационар.

Сейчас, продолжил источник, за состоянием юмориста наблюдают врачи.

О госпитализации Евгения Петросяна канал РЕН ТВ сообщил 8 марта. Жена Петросяна попросила оставить ее в покое на фоне сообщений о госпитализации.

79-летний народный артист РСФСР Евгений Петросян ведет юмористические передачи с 1960-х. Известен по шоу «Смехопанорама», «Шутка за шуткой», «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».

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