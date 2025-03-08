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Жена Петросяна попросила оставить ее в покое на фоне сообщений о госпитализации

Жена комика Петросяна Брухунова попросила журналистов оставить ее семью в покое
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bruhunova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попросила оставить ее семью в покое на фоне сообщений о госпитализации мужа. Обращение к журналистам она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое. Имейте совесть», — написала она.

К сообщению Брухунова приложила снимок экрана своего телефона, на котором можно увидеть множество непринятых звонков с разных номеров.

О госпитализации Евгения Петросяна канал РЕН ТВ сообщил 8 марта.

79-летний народный артист РСФСР Евгений Петросян ведет юмористические передачи с 1960-х. Известен по шоу «Смехопанорама», «Шутка за шуткой», «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».

Петросян состоит в браке со своей помощницей Татьяной Брухуновой с 2019 года. У супругов двое общих детей: четырехлетний Ваган и годовалая Матильда.

Ранее Евгений Петросян пообещал поклонникам новый прыжок в творчестве.

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