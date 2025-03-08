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СМИ сообщили о госпитализации Евгения Петросяна

РЕН ТВ: комик Петросян госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением
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petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Евгений Петросян госпитализирован в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, 79-летнего Петросяна доставили в больницу с желудочно-кишечным кровотечением, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Семья народного артиста РСФСР не комментировала сообщения о госпитализации.

Евгений Петросян ведет юмористические передачи с 1960-х. Известен по шоу «Смехопанорама», «Шутка за шуткой», «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».

Накануне актер Евгений Миронов был доставлен в столичную больницу. Сообщалось, что Миронов жаловался на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Обследование показало у артиста нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Актера экстренно поместили в стационар.

Ранее Евгений Петросян пообещал поклонникам новый прыжок в творчестве.

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