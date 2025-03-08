Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Свинец в черепе»: звезда Disney показала лицо после несчастного случая на стрельбище

Актриса Кристи Карлсон Романо рассказала, что отлично восстанавливается после выстрела в лицо
close
thechristycarlsonromano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристи Карлсон Романо, звезда сериалов канала Disney, рассказала, что ей выстрелили в лицо. Лицо после несчастного случая на стрельбище 40-летняя американка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Романо, несчастный случай произошел на дне рождения ее мужа, когда актриса стреляла по тарелочкам. Женщина продемонстрировала фиолетовые синяки и отеки вокруг раненого правого глаза, а также порезы на лбу и щеке.

«Я почти потеряла зрение на правом глазу. Мне выстрелили в лицо, ребята. Мне выстрелили в лицо из пневматического ружья или пневматического пистолета», — поделилась она.

Врачи не смогли удалить все осколки.

«У меня сейчас в черепе металл — свинец. Он прошел через кожу и попал в мягкие ткани глаза», — добавила она.

Романо считает чудом, что зрение удалось сохранить.

«Прошло три недели с тех пор, как мне выстрелили в лицо, и моя жизнь кардинально изменилась. Я чувствую себя более благодарной, чем когда-либо в своей жизни, и я действительно отлично восстанавливаюсь. Каждый день — это подарок. Раньше я не делилась тем, что любила, из-за страха быть осужденной. Теперь мне просто все равно», — заключила она.

Кто выстрелил ей в лицо, актриса не уточнила.

Кристи Карлсон Романо замужем за Бренданом Руни с 2013 года, у пары двое детей: восьмилетняя Изабелла и пятилетняя София. Сыграла главную роль вместе с Шайей Лабафом в сериале «Зажигай со Стивенсами», озвучила главную героиню мультсериала «Ким Пять-с-плюсом».

В феврале сообщалось, что у Алека Болдуина развилось психическое расстройство после трагедии со стрельбой на съемках.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Евгения Петросяна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами