«Свинец в черепе»: звезда Disney показала лицо после несчастного случая на стрельбище

Актриса Кристи Карлсон Романо, звезда сериалов канала Disney, рассказала, что ей выстрелили в лицо. Лицо после несчастного случая на стрельбище 40-летняя американка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Романо, несчастный случай произошел на дне рождения ее мужа, когда актриса стреляла по тарелочкам. Женщина продемонстрировала фиолетовые синяки и отеки вокруг раненого правого глаза, а также порезы на лбу и щеке.

«Я почти потеряла зрение на правом глазу. Мне выстрелили в лицо, ребята. Мне выстрелили в лицо из пневматического ружья или пневматического пистолета», — поделилась она.

Врачи не смогли удалить все осколки.

«У меня сейчас в черепе металл — свинец. Он прошел через кожу и попал в мягкие ткани глаза», — добавила она.

Романо считает чудом, что зрение удалось сохранить.

«Прошло три недели с тех пор, как мне выстрелили в лицо, и моя жизнь кардинально изменилась. Я чувствую себя более благодарной, чем когда-либо в своей жизни, и я действительно отлично восстанавливаюсь. Каждый день — это подарок. Раньше я не делилась тем, что любила, из-за страха быть осужденной. Теперь мне просто все равно», — заключила она.

Кто выстрелил ей в лицо, актриса не уточнила.

Кристи Карлсон Романо замужем за Бренданом Руни с 2013 года, у пары двое детей: восьмилетняя Изабелла и пятилетняя София. Сыграла главную роль вместе с Шайей Лабафом в сериале «Зажигай со Стивенсами», озвучила главную героиню мультсериала «Ким Пять-с-плюсом».

В феврале сообщалось, что у Алека Болдуина развилось психическое расстройство после трагедии со стрельбой на съемках.

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