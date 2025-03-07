Открытки на 8 Марта: оригинальные поздравления с Международным женским днем

8 Марта — один из самых любимых праздников в России, который обычно отмечают несколько раз: сначала на работе с коллегами, потом дома, в кругу семьи. В этой суматохе важно успеть всех поздравить и никого не забыть. А такой небольшой, но трогательный знак внимания как открытка сделает поздравление более личным. К Международному женскому дню «Газета.Ru» подготовила подборку актуальных открыток, которые точно заставят улыбнуться.

Все открытки можно сохранить или скачать. Для этого на компьютере наведите курсор на картинку, нажмите правую кнопку мыши и выберите «сохранить». На смартфоне нажмите на понравившееся изображение и сохраните его в галерею. Оттуда его можно будет отправить через любой мессенджер.

Если изображение вы хотите подкрепить приятными словами — вдохновение можно почерпнуть в другом нашем материале.

Поздравления с 8 Марта для мамы, девушки и коллег: что пожелать в Международный женский день 8 Марта — день, когда каждая российская женщина ждет внимания и теплых слов. Идеи, как оригинально... 04 марта 14:56

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