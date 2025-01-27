Стас Михайлов объяснил, почему не снимает жену в клипах

Певец Стас Михайлов признался в шоу «Ты не поверишь!», что его жена Инна не любит публичность.

«Она — не публичный человек. Она не особо любит всю эту историю», — поделился артист.

По словам Михайлова, по этой причине он не снимает супругу в своих клипах и редко выходит в свет с женой. Артист уточнил, что Инна не ревнует его к женщинам, играющим его возлюбленных в клипах. Однако жена певца участвует в кастинге актрис. К примеру, она одобрила Екатерину Волкову для последнего клипа.

В январе Михайлов рассказал, что одна из поклонниц называет себя его «астральной женой». Фанатка уверена в том, что он является ее мужем, и часто об этом заявляет на концертах.

Михайлов признался, что не обижается на поклонницу. Певец не против, если та будет называть его в мечтах своей «астральной женой».

Михайлов женился на Инне в августе 2011 года. В их браке родились дочери Иванна и Мария. У певца также есть два сына и две дочери от прошлых браков.

Ранее Отар Кушанашвили тайно женился во время борьбы с раком.