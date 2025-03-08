Жену Петросяна спросили о госпитализации юмориста

Юмориста Евгения Петросяна готовят к операции, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Источник издания утверждает, что 79-летнему народному артисту РСФСР стало плохо утром 8 марта, родные вызвали ему скорую помощь. Сейчас Петросян якобы находится в реанимации, врачи готовят его к операции и пытаются стабилизровать его состояние.

Журналисты спросили жену артиста Татьяну Брухунову о состоянии мужа, но она отказалась от комментариев и не стала опровергать или подтверждать госпитализацию.

О госпитализации Евгения Петросяна канал РЕН ТВ сообщил 8 марта.

Евгений Петросян ведет юмористические передачи с 1960-х. Известен по шоу «Смехопанорама», «Шутка за шуткой», «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».

Ранее Евгений Петросян пообещал поклонникам новый прыжок в творчестве.