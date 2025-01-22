Евгений Петросян загадочно обратился к поклонникам

Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) загадочный пост, в котором намекнул на новый проект с его участием.

«Отдыхаю перед новым прыжком в творчестве! Ждите», — написал юморист.

Пост Петросян сопроводил свежим снимком с Мальдив, где юморист отдыхает со своей супругой Татьяной Брухуновой.

«Ждем с нетерпением, а вам отличного отдыха»; «Король юмора»; «Здоровья вам и вашей семье», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Накануне стало известно, что Петросян и Брухунова потратили более 800 тыс. рублей на отдых на Мальдивах. Согласно информации aif.ru, знаменитости отдыхают в пятизвездочном остров-курорте. Средняя стоимость номера в отеле составляет 150 тыс. рублей, а за неделю — 800 тыс. рублей.

Евгений Петросян состоит в браке со своей помощницей Татьяной Брухуновой с 2019 года. У супругов двое общих детей: четырехлетний Ваган и годовалая Матильда.

В декабре 2024 года артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, поскольку раньше он недооценивал значимость семьи. Юморист пояснял, что многие годы был «женат на работе».

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова рассекретила имя жениха 19-летней дочери.