Евгения Миронова госпитализировали в Москве

Актер Евгений Миронов был доставлен в столичную больницу, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Миронов жаловался на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Обследование показало у артиста нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Актера экстренно поместили в стационар.

Миронов рассказал, что уже около года принимает успокоительные и снотворное из-за сильного эмоционального и физического напряжения. У актера появились проблемы со сном и тревожное расстройство из-за постоянных мыслей о работе.

По данным SHOT, Миронов попал в больницу больше недели назад. После курса лечения врачи выписали ему антидепрессанты и порекомендовали пройти дополнительное обследование, а также исключить нагрузки.

1 сентября 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Миронову сделали операцию на позвоночнике. По данным издания, актеру диагностировали межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Артисту провели хирургическое вмешательство, в ходе которого удалили пораженные участки и поставили имплант.

Ранее в Москве была экстренно госпитализирована правозащитница и писательница Алла Гербер.