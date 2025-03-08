В силовых структурах рассказали о продвижении ВС РФ в Суджанском районе Курской области

ТАСС: ВС РФ с упорными боями продвигаются в лесопосадках Суджанского района

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в лесопосадках Суджанского района Курской области с упорными боями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что российским войскам в этой местности противостоят элитные штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник агентства добавил, что российские десантники продолжают зачистку от ВСУ восточной окраины населенного пункта Лебедевка и с упорными боями продвигаются в лесопосадках Суджанского района.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее военный священник обвинил ВСУ в разграблении храма в Курской области.