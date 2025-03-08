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Военный священник обвинил ВСУ в разграблении храма в Курской области

Священник Зинченко: ВСУ разграбили Знаменский храм под Суджей
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Александр Кряжев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области разграбили Свято-Знаменский храм в селе Борки и вынесли оттуда большую часть икон и церковной утвари. Об этом рассказал в интервью ТАСС военный священник, протоиерей Александр Зинченко.

По его словам, в храме остались только иконостас и несколько икон.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

В декабре председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что около 60 храмов были повреждены в результате атак со стороны ВС Украины с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на украинском сайте продают иконы из храма, оккупированного ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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