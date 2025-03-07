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Стала известна судьба бизнеса Юлии Высоцкой в России

Пресс-служба холдинга Высоцкой опровергла закрытие бизнеса «Едим дома» актрисы
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская актриса Юлия Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга телеведущей.

По данным представителей артистки, сейчас Высоцкая активно развивает сеть своих кулинарных студий. Всего на данный момент открыто пять филиалов, но в 2025 году актриса планирует открыть еще две студии в Москве и одну — в Санкт-Петербурге.

Программа «Едим дома!», уточнили в пресс-службе, по-прежнему будет выходить на телеканале НТВ.

Накануне Mash сообщил, что Высоцкая якобы продала свой бизнес «Едим дома» из-за убытков. Telegram-канал утверждал, что холдинг ушел в минус в том числе из-за «мемного видео с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырничками».

В 2023 году сообщалось, что Высоцкая, чьи кулинарные навыки стали причиной насмешек для пользователей социальных сетей, заработала более 150 млн рублей за 2022 год благодаря компаниям, которые выпускают продукцию под брендом «Едим дома».

До этого в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Высоцкой «Едим дома», которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

Ранее сообщалось, что Алену Водонаеву пригласили в Госдуму.

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