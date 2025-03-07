Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алену Водонаеву пригласили в Госдуму

Блогерша Водонаева обсудила в Госдуме законотворческие меры по защите репутации
close
Telegram-канал «VODA»

Блогерша и модель Алена Водонаева приняла участие в круглом столе в Госдуме, посвященном теме законотворческих мер по защите репутации. Об этом экс-участница «Дома-2» сообщила в Telegram.

«Благодарю за приглашение Госдуму РФ и лично депутата ГД Свинцова Андрея Николаевича за внимание к вопросу защиты репутации», — написала она.

Водонаева пояснила, что ее пригласили в российский парламент из-за выигранного дела против некоего Андрея Петрова, который распространял в сети ложную информацию о ней. Судебное разбирательство завершилось в апреле 2024 года.

Недавно Водонаева сообщила, что была помолвлена с экс-бойфрендом Антоном Коротковым, которого не стало на СВО. Водонаева отметила, что влюбилась в Короткова с первого взгляда. Они начали встречаться в 2015-м. В том же году у блогерши произошла внематочная беременность.

Водонаева и Коротков хотели пожениться в красивую дату — 17 июля 2017 года, однако расстались осенью 2016-го.

Ранее сообщалось, что Пугачева чуть не напала на журналистку на Кипре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами