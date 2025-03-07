Алену Водонаеву пригласили в Госдуму

Блогерша и модель Алена Водонаева приняла участие в круглом столе в Госдуме, посвященном теме законотворческих мер по защите репутации. Об этом экс-участница «Дома-2» сообщила в Telegram.

«Благодарю за приглашение Госдуму РФ и лично депутата ГД Свинцова Андрея Николаевича за внимание к вопросу защиты репутации», — написала она.

Водонаева пояснила, что ее пригласили в российский парламент из-за выигранного дела против некоего Андрея Петрова, который распространял в сети ложную информацию о ней. Судебное разбирательство завершилось в апреле 2024 года.

Недавно Водонаева сообщила, что была помолвлена с экс-бойфрендом Антоном Коротковым, которого не стало на СВО. Водонаева отметила, что влюбилась в Короткова с первого взгляда. Они начали встречаться в 2015-м. В том же году у блогерши произошла внематочная беременность.

Водонаева и Коротков хотели пожениться в красивую дату — 17 июля 2017 года, однако расстались осенью 2016-го.

Ранее сообщалось, что Пугачева чуть не напала на журналистку на Кипре.