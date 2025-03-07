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Прохор Шаляпин пожаловался на свою внешность: «Годы берут свое»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что набрал 10 лишних килограммов в весе
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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на свою фигуру, за которой перестал следить.

По словам артиста, раньше он много занимался в зале и бегал, но из-за возраста стал пренебрегать тренировками.

«Всегда был в форме и стройным, но годы берут свое. Мозг становится ленивым с годами. Мне сейчас 41 год, и, конечно, уже становится лень ходить в зал», — признался исполнитель.

Шаляпин раскрыл, что набрал 10 лишних килограммов. Певец добавил, что очень постарался, чтобы поправиться: ел сладкое по ночам и ни в чем себе не отказывал.

«Иногда надо отдыхать от зала и от этих бесконечных рамок, поэтому протеинчик сейчас мне в помощь и тренажерный зал, в который я пойду заниматься с тренером», — подытожил артист.

Недавно Шаляпин признался, что дарит возлюбленным свои обнаженные портреты на 8 Марта. Певец заявил, что считает себя главным подарком для своих избранниц. Он пояснил, что может дарить не только свои голые портреты, но и похожих на него различных мультипликационных персонажей.

Ранее сообщалось, что Алсу раскрыла причину развода с Абрамовым.

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