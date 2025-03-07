Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Scally Milano уезжает из России после массовой отмены концертов

The Flow: рэпер Scally Milano объявил тур по Европе после отмены концертов в РФ
close
Scally Milano/VK

Российский рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) анонсировал тур по Европе. Об этом сообщает The Flow.

Европейские гастроли Дмитриева стартуют 1 мая. Рэпер планирует посетить в рамках тура: Берлин, Мюнхен, Кельн, Амстердам, Таллин, Ригу, Варшаву, Кишинев, Прагу и Франкфурт.

The Flow также отмечает, что стоимость билетов на зарубежный концерт Scally Milano начинается от €30 (почти 3 тыс. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»).

В октябре 2024 года сообщалось, что концерты Scally Milano массово отменяют в России. 10 октября рэпер рассказывал, что его выступление в Томске не состоялось по решению владельцев площадки. До этого концерт артиста отменили в последний момент в Краснодаре. Также исполнитель не смог выступить в Ростове.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверял, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант обещал переформатировать свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещённые препараты.

Ранее сообщалось, что Пугачева чуть не напала на журналистку на Кипре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами