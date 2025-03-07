Scally Milano уезжает из России после массовой отмены концертов

The Flow: рэпер Scally Milano объявил тур по Европе после отмены концертов в РФ

Российский рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) анонсировал тур по Европе. Об этом сообщает The Flow.

Европейские гастроли Дмитриева стартуют 1 мая. Рэпер планирует посетить в рамках тура: Берлин, Мюнхен, Кельн, Амстердам, Таллин, Ригу, Варшаву, Кишинев, Прагу и Франкфурт.

The Flow также отмечает, что стоимость билетов на зарубежный концерт Scally Milano начинается от €30 (почти 3 тыс. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»).

В октябре 2024 года сообщалось, что концерты Scally Milano массово отменяют в России. 10 октября рэпер рассказывал, что его выступление в Томске не состоялось по решению владельцев площадки. До этого концерт артиста отменили в последний момент в Краснодаре. Также исполнитель не смог выступить в Ростове.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверял, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант обещал переформатировать свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещённые препараты.

Ранее сообщалось, что Пугачева чуть не напала на журналистку на Кипре.