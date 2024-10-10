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Концерты Scally Milano массово отменяют

У рэпера Scally Milano отменен уже третий концерт за неделю

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Scally Milano/VK

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) сообщил в Telegram-канале, что его концерт в Томске отменен.

Об этом музыкант сообщил в тот же день, когда должно было состояться мероприятие — 10 октября. По словам Дмитриева, никаких ограничений на его концерты нет. Артист сделал все, чтобы мероприятие прошло в соответствии с требованиями закона.

«До последнего момента пытались все урегулировать, но, к сожалению, мы не можем повлиять на решение владельцев площадки», — подчеркнул Scally Milano.

4 октября Дмитриев извинялся перед фанатами в соцсетях за то, что его концерт в последний момент отменили в Краснодаре. Причиной стало то, что администрация города не согласовала выступление. Также, отмечал рэпер, он не смог выступить в Ростове, поскольку «организаторы отказались» проводить концерт.

Следующее выступление Scally Milano должно пройти 11 октября в городе Кемерово.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант пообещал, что переформатирует свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты.

Ранее стало известно о возращении Валерия Леонтьева на сцену.

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