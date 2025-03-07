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Звезды «Нашей Russia» впервые сыграют самих себя 8 марта

Актер Светлаков: артисты «Нашей Russia» впервые сыграют сами себя
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ТНТ

На ТНТ 7 марта состоится премьера музыкального фильма «Наша Russia. 8 марта». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

В фильме свои образы из шоу «Наша Russia» повторят Сергей Светлаков и Михаил Галустян, также в нем появятся звезды российской эстрады.

«Каждая история – как отдельное блюдо на армянском застолье. Но если выбирать одно, то, наверное, больше всего в душу мне запал сюжет Бородача. Он в этот раз в таком замесе, что даже я не сразу поверил!» — говорит Галустян.

По словам Светлакова, он и Галустян впервые в истории проекта сыграют самих себя — юмористов, коллег и друзей. Они обсудят женщин и свое творчество.

«В проекте мы никогда не играли самих себя и оставались в рамках образов, а сейчас решили за эти рамки выйти. Мне кажется, камео добавляют фильму искренности, тем более что и диалоги получились забавными и в чем-то трогательными», — говорит он.

В фильме появятся герои, появлявшиеся в скетчкоме «Наша Russia» с 2006 года: самый честный в мире гаишник Николай Лаптев, добрый и невезучий Александр Родионович Бородач, заботящиеся о России депутаты Пронин и Мамонов, любитель поговорить с телевизором Сергей Юрьевич Беляков, учительница Снежана Денисовна и харизматичный ведущий новостей «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов. 

В съемках музыкальных номеров приняли участие Григорий Лепс в образе работника автомастерской, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев в образе учителя труда, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов.

Режиссером новой полнометражной «Нашей Russia» стал Саша Абдуллаев («Камера Мотор», «Демис и Марина»).

№Нам хотелось, чтобы зритель испытывал не злую сатирическую насмешку над реальностью, а светлую улыбку. Поэтому мы двигались в сторону более доброго, легкого настроения, аккуратно подчистив некоторые моменты, которые не соответствовали этой интонации. Но при этом это по-прежнему «Наша Russia» — со всеми теми же персонажами, с тем же духом», — обещает Абдуллаев.

Накануне Лео Канделаки присоединился к Марку Эйдельштейну во втором сезоне «Монастыря».

Ранее певицу попросили переписать песню для «Евровидения» из-за созвучного с матом слова.

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