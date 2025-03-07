Назван самый популярный среди россиян зарубежный клип нулевых

Аналитики Яндекса назвали самые популярные среди россиян зарубежные клипы «нулевых». Результаты исследования оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

Специалисты изучили, клипы на какие мировые хиты, вышедшие с 2000 по 2010 год, чаще всего искали за последнее время в Поиске по видео. Учитывались запросы за 2024 год, после которых пользователи переходили на видеоролики.

Лидером поиска клип на трек «Axel F» исполнителя Crazy Frog. На втором месте оказался итальянский диджей Benny Benassi с роликом на песню Satisfaction.

В рейтинг также вошли клип «Sonne» немецкого коллектива Rammstein, «Bye bye bye» от NSYNC, «It's my life» от Bon Jovi, «Mann Gegen Mann» от Rammstein, «Desert Rose» Стинга, «Alejandro» Леди Гаги, «Toxic» Бритни Спирс, «Numb» группы Linkin park.

Осенью 2024 года Яндекс.Музыка открыла всем пользователям доступ к более чем полумиллиону официальных видеоклипов, которые можно найти в Поиске по видео.

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