Итальянцев оскорбила песня Томми Кэша для «Евровидения»

Ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из конкурса «Евровидения», который должен состояться в марте 2025 года. Об этом сообщают итальянские СМИ.

В Италии сочли песню, которая прошла нацотбор Эстонии, оскорбительной и полной стереотипов. В Codacons считают, что в композиции собраны все клише об итальянцах: любовь к кофе, показная роскошь, спагетти и связь с мафией.

Граждане Италии негодуют из-за того, что Томми Кэш на весь мир планирует «передать образ народа, связанного узлами с организованной преступностью».

Сенатор итальянской правой партии «Лига» Джан Марко Чентинайо в своих соцсетях тоже призвал Европейский вещательный союз исключить трек эстонского рэпера.

«Томми Кэшу следовало бы приехать в Италию и посмотреть, как работают приличные люди, вместо того, чтобы писать такие глупые песни. Надеюсь, его не допустят к участию в «Евровидении», — написал политик в X.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что писатель Стивен Кинг вернулся в X.