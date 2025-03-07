Сергей Бурунов уточнил сообщения о долгах перед ФНС

SHOT: представители Бурунова опровергли наличие у актера задолженности перед ФНС

Актер Сергей Бурунов опроверг наличие задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Представители артиста объяснили сообщения о якобы имеющихся долгах Бурунова техническим сбоем. Они уточнили, что текущих задолженностей у актера нет.

Накануне сообщалось, что Бурунов якобы задолжал налоговой 10 млн рублей и столкнулся с риском блокировки счетов.

СМИ также уточняли, что в собственности Бурунова есть BMW X5 с девятью неоплаченными штрафами за март — в основном за превышение скорости. Итого на 9 тысяч рублей.

Сергей Бурунов дебютировал в кино в 1998 году в картине «Сочинение ко Дню Победы». Он снимался в таких проектах, как «Последний богатырь: Корень зла», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы».

Ранее жена Петросяна ответила на новость о своем многотысячном долге за ЖКУ.