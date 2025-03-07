Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Бурунов уточнил сообщения о долгах перед ФНС

SHOT: представители Бурунова опровергли наличие у актера задолженности перед ФНС
close
СТВ

Актер Сергей Бурунов опроверг наличие задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Представители артиста объяснили сообщения о якобы имеющихся долгах Бурунова техническим сбоем. Они уточнили, что текущих задолженностей у актера нет.

Накануне сообщалось, что Бурунов якобы задолжал налоговой 10 млн рублей и столкнулся с риском блокировки счетов.

СМИ также уточняли, что в собственности Бурунова есть BMW X5 с девятью неоплаченными штрафами за март — в основном за превышение скорости. Итого на 9 тысяч рублей.

Сергей Бурунов дебютировал в кино в 1998 году в картине «Сочинение ко Дню Победы». Он снимался в таких проектах, как «Последний богатырь: Корень зла», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы».

Ранее жена Петросяна ответила на новость о своем многотысячном долге за ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами