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Сергей Бурунов задолжал налоговой более 10 млн рублей

SHOT: у актера Сергея Бурунова нашли более 10 млн рублей задолженности
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СТВ

Актер Сергей Бурунов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, долг Бурунова перед налоговой составил составляет 10 млн 824 тысячи рублей. Артисту грозит риск блокировки счетов и запрет выезда за границу. Также, как отмечает SHOT, у артиста обнаружили 9 неоплаченных штрафов за март на сумму 9 тысяч рублей, в основном за превышение скорости.

Сергей Бурунов дебютировал в кино в 1998 году в картине «Сочинение ко Дню Победы». Он снимался в таких проектах, как «Последний богатырь: Корень зла», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы».

В марте 2024 года Бурунов заявил, что артистам необходимо профессиональное образование. По его мнению, образование поможет молодым актерам оттачивать свое мастерство и развивать талант.

Бурунов не стал отрицать, что в его профессии есть исключения. Актер считает, что без необходимости в образовании в его специальности не было профессионального отбора и конкурентной среды.

Ранее жена Петросяна ответила на новость о своем многотысячном долге за ЖКУ.

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