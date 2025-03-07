Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России в преддверии 8 Марта назвали самые любимые отечественные «женские» фильмы

Фильм «Благословите женщину» стал самой любимой женской картиной у россиян
close
Мосфильм

Фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» стал самой любимой отечественной «женской» картиной у россиян. За него проголосовали 33% участников опроса киноканала «Русский роман», проведенного в преддверии Международного женского дня, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Еще 24% респондентов отдали свой голос за новогоднюю сказку «Приходи на меня посмотреть», созданную режиссером Олегом Янковским и оператором Михаилом Аграновичем. В тройку лидеров также вошел фильм «Артистка» Станислава Говорухина (14%).

В топ-5 женских фильмов вошли «Мужчина в моей голове» Алексея Пиманова и «Настя» Георгия Данелии. В список также попали «Питер FM», «Я худею» и «Снежный ангел».

3 марта «Газете.Ru» сообщили, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон советских фильмов в честь Международного женского дня. Его откроет картина «Самая обаятельная и привлекательная» о сотруднице конструкторского бюро Наде Клюевой в исполнении Ирины Муравьевой. После этого зрителям покажут мелодраму «Одиноким предоставляется общежитие», в которой Наталья Гундарева сыграла сваху Веру Голубеву.

Ранее сообщалось, что из фильма «Бруталист» вырезали ключевую сцену в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами