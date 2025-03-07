В России в преддверии 8 Марта назвали самые любимые отечественные «женские» фильмы

Фильм «Благословите женщину» стал самой любимой женской картиной у россиян

Фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» стал самой любимой отечественной «женской» картиной у россиян. За него проголосовали 33% участников опроса киноканала «Русский роман», проведенного в преддверии Международного женского дня, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Еще 24% респондентов отдали свой голос за новогоднюю сказку «Приходи на меня посмотреть», созданную режиссером Олегом Янковским и оператором Михаилом Аграновичем. В тройку лидеров также вошел фильм «Артистка» Станислава Говорухина (14%).

В топ-5 женских фильмов вошли «Мужчина в моей голове» Алексея Пиманова и «Настя» Георгия Данелии. В список также попали «Питер FM», «Я худею» и «Снежный ангел».

3 марта «Газете.Ru» сообщили, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон советских фильмов в честь Международного женского дня. Его откроет картина «Самая обаятельная и привлекательная» о сотруднице конструкторского бюро Наде Клюевой в исполнении Ирины Муравьевой. После этого зрителям покажут мелодраму «Одиноким предоставляется общежитие», в которой Наталья Гундарева сыграла сваху Веру Голубеву.

Ранее сообщалось, что из фильма «Бруталист» вырезали ключевую сцену в России.