«Девчата» и «Ищите женщину»: в России устроят марафон на ТВ в честь 8 Марта

«Девчата», «Служебный роман» и другие фильмы покажут на ТВ в честь 8 Марта

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон советских фильмов в честь Международного женского дня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон откроет картина «Самая обаятельная и привлекательная» о сотруднице конструкторского бюро Наде Клюевой в исполнении Ирины Муравьевой. Ее покажут в 08:40.

«Режиссер Геральд Бежанов долго уговаривал Ирину Муравьеву сыграть эту роль. Тогда актриса мечтала о серьезном кино и не сразу согласилась сниматься в комедии, однако позже призналась, что фильм получился очень хорошим», — напомнили в пресс-службе телеканала.

В 10:10 зрителям покажут мелодраму «Одиноким предоставляется общежитие», в которой Наталья Гундарева сыграла сваху Веру Голубеву. За эту роль Гундареву назвали лучшей актрисой года по версии читателей журнала «Советский экран».

Программу продолжит — в 11:45 — комедийный детектив «Ищите женщину». Сюжет фильма рассказывает о том, как телефонистка (Софико Чиаурели) расследует трагедию в нотариальной конторе.

В 14:30 телеканал покажет двухсерийный фильм «По семейным обстоятельствам». В 16:55 зрители смогут увидеть комедию «Девчата», роль в которой принесла актрисе Надежде Румянцевой международную известность и почетное прозвище «Чарли Чаплин в юбке».

Мелодрама «Москва слезам не верит» будет транслироваться в 18:35. Завершит праздничный марафон в 21:30 фильм «Служебный роман».

Ранее сообщалось, что лысые мужчины устроили флешмоб в Голливуде в честь Юры Борисова.