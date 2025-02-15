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«Вы не делаете этого перед сном»: Алексей Воробьев раскритиковал девушек с макияжем

Певец Воробьев упрекнул красящихся девушек в зависимости от чужого мнения.
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Личный архив Алексея Воробьева

Певец и актер Алексей Воробьев раскритиковал девушек с макияжем. Новый пост с размышлениями о женщинах он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если перед тем как выйти из дома или пойти встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит. Вы мне можете сказать, что вы это делаете для себя, но вы же не делаете этого перед сном, правильно?» — рассуждает он.

Воробьев пришел к выводу, что девушки пытаются подстроиться под чужое мнение и произвести впечатление.

Недавно артист раскрыл требования к потенциальной жене: «Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен — у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса».

После этого он подвергся критике.

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