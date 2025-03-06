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«Пока не беременна»: Люся Чеботина о сокрушительном обаянии Стаса Михайлова

Певица Чеботина назвала артиста Михайлова исключительно обаятельным мужчиной
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Телеканал «НТВ»

Певица Люся Чеботина стала гостьей шоу «Женский форум». Новый выпуск доступен на платформе VK Видео.

Вместе с ведущими она пришла к выводу, что самый популярный артист среди взрослых женщин — это Стас Михайлов. Чеботина оценила его сокрушительное обаяние лично.

«Мне посчастливилось с ним работать. И я его знаю лично. Это настолько обаятельный, настолько харизматичный мужчина, что действительно, когда женщины к нему подходят, мне кажется, что они там…» — сказала она.

Ведущая Варя Щербакова подхватила: «Беременеют сразу!»

В ответ Люся согласилась.

«Ну, кстати, он меня приобнимал, я пока не беременна. Вообще он очень круто выглядит», — посмеялась она.

Помимо Егора Крида и Стаса Михайлова, среди самых популярных и привлекательных для женщин мужчин девушки отметили Леонида Агутина, Амирчика, JONY.

В январе Стас Михайлов объяснил, почему не снимает жену в клипах.

Ранее Люся Чеботина спела в метро.

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