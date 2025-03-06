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Алексей Чадов объяснил, зачем судится с бывшим другом

Актер Чадов заявил, что в суде с бывшим другом отстаивает честь автора
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СТС

Российский актер Алексей Чадов объяснил перед слушаниями в Арбитражном суде Москвы, зачем судится с бывшим другом и бизнес-партнером Максимом Боевым. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Чадова, он считает патриотический фильм «ЗА ВДВ» своим детищем, а средства, заработанные картиной в прокате, — средствами, на которые нужно жить его семье.

«И с этого проекта мы уже два года почти ничего не получаем. Я потратил время, я работал два года, я не снимался как актер, отодвигал все дела в сторону, в том числе и семейные — отдых и так далее», — рассказал он.

Чадов также обратил внимание на то, что во время работы над фильмом Боев уехал к себе на родину в Красноярск, оставив актера разбираться с проектом в одиночку.

«Это мой ребенок, это мой проект, и я отстаиваю здесь свою честь и достоинство, в первую очередь как продюсера, как автора», — констатировал он.

Накануне свои убытки от присвоенного, как он считает, партнером фильма Чадов оценил в 75 млн рублей.

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