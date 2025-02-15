Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алексей Чадов потерял десятки миллионов из-за патриотического фильма

Актер Чадов подал в суд на соавтора фильма о ВДВ
close
СТС

Алексей Чадов («Война», «9 рота») подал в суд на бывшего партнера по бизнесу и друга, соавтора патриотического фильма «За Палыча!» Максима Боева. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Чадова, в 2021 году он написал сценарий патриотического фильма «ЗА ВДВ» и привлек денежные средства на съемки. После они с коллегой-продюсером Максимом Боевым, по словам артиста, договорились выступить продюсерами картины и соавторами совместно переработанного сценария, о чем заключили дополнительные соглашения к партнерскому договору. Боев предложил поручить съемки фильма компании, оформленной на его супругу Ирину.

«Одним из пунктов было разделение прибыли в соотношении 50 на 50. Все денежные средства поступали на счета кинокомпании супруги Боева», — объяснил Чадов.

Чадов рассказал, что выступил сценаристом, автором идеи и генеральным продюсером проекта «ЗА ВДВ», также выполнял обязанности исполнительного, креативного и линейного продюсеров, директора, администратора, водителя и курьера.

В течение двух лет работы над фильмом Чадов отказывался от ролей в кино, однако когда «За Палыча!» собрал в прокате 297 млн рублей, не получил «не единого перевода денежных средств с прибыли по партнерскому соглашению».

После претензий, продолжает актер, Боев и его жена подали на артиста в суд — по их словам, контракт был заключен на фильм «ЗА ВДВ», а в прокате вышел «За Палыча!».

«Но это один и тот же фильм! И во всех документах, включая прокатное удостоверение, удостоверение национального фильма (УНФ), проходит под первоначальным — моим — названием «ЗА ВДВ», — объяснил он.

Свои убытки Чадов оценил в 75 млн рублей.

В прошлом году Алексей Чадов стал отцом во второй раз.

Ранее сыгравший «Ай-яй-яй» незрячий диджей из Верхней Пышмы покорил Сергея Жукова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами