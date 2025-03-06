Адвокаты привезли актера Калюжного в военкомат после допроса в СК

Актер Глеб Калюжный пришел в военкомат после допроса в Следственном комитете России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 26-летнего актера привезли в военный комиссариат адвокаты. Он готов отправиться на срочную службу, чтобы избежать уголовного наказания.

Известно, что за уклонение от прохождения срочной службы Калюжному грозит до 2 лет тюрьмы, освобождения и отсрочки у артиста нет. Весенний призыв в стране начнется 1 апреля.

Накануне правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Калюжного из-за неявки в военкомат.

Позднее СМИ сообщали, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. Telegram-канал Mash утверждал, что артист получил повестку в военкомат 17 октября, а уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

Глеб Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «14+». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Содержанки», «Трудные подростки», «Водоворот», «Ничто не случается дважды».

6 марта Калюжный самостоятельно приехал на допрос в СК.