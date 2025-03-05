Режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет

В Москве умер режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов. Об этом сообщили на официальном сайте Института кино и телевидения (ГИТР).

«5 марта на 49-ом году ушел из жизни наш коллега — талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, в последнее время 48-летний продюсер и режиссер жаловался на аритмию, сильную усталость и пониженное давление. 28 февраля Шерстобитову стало плохо, его экстренно госпитализировали в Москве. Сегодня стало известно, что он скончался в больнице.

Илья Шерстобитов был режиссером фильма «Каникулы президента», а также продюсировал такие сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Кроме того, он преподавал на режиссерском факультете ГИТР.

3 марта стало известно, что в возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Михаил Мокеев. В 1982 году артист окончил режиссерское отделение актерского факультета Школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова. После этого работал актером и режиссером МХАТ, а также преподавал. Причина смерти Мокеева не раскрывается.

Ранее композитор Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет.