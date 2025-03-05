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В Омске перенесли концерт OG Buda после жалоб «Совета Атаманов»

Рэпер OG Buda сообщил о переносе концерта в Омске
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OG Buda/VK

Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) сообщил в Telegram-канале о переносе концерта в Омске и Новосибирске.

Концерт в Омске должен был состояться 5 марта, в Новосибирске – 6 марта. Теперь выступления должны пройти осенью 2025 года. Подробности переноса не уточняются.

«Надо учитывать, что приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона», — заявил рэпер.

Известно, что 4 марта представители общественного движения «Совет Атаманов Казачьего Народа» призвали во «ВКонтакте» отменить концерт репера в Омске. По мнению активистов, творчество OG Buda пропагандирует разврат, наркотики, мат, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и все, что противоречит ценностям «русского мира» и законодательству РФ.

«Выражаем уверенность, что, если выступление данного исполнителя состоится, значит, закон на территории Омской области не действует, и все государственные структуры не более чем имитация деятельности!» — заявили общественники.

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник ответил активистам, что местные органы исполнительной власти не имеют правовых оснований для принятия решений по запрету или отмене организации выступлений исполнителей из других регионов в случае, если это не противоречит действующему законодательству России.

Ранее общественники потребовали от губернатора отменить концерт Арбениной в Оренбурге.

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