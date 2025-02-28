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Американского рэпера встретили в Москве песней «Валенки»

Рэпера DaBaby встретили в аэропорту Внуково русской народной песней
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Telegram-канал Mash

Американского рэпера DaBaby (настоящее имя Джонатан Линдейл Кирк) встретили в Москве песней «Валенки». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артист летел с пересадкой в Стамбуле, во Внуково его, спутниц и охрану рэпера встречал ансамбль с баяном, исполнивший русскую народную песню.

В беседе с журналистами DaBaby сказал, что успел оценить холодную погоду в России.

Рэпер будет вторым американским исполнителем такого масштаба, который выступит в России после начала специальной операции на Украине. Первым американским популярным исполнителем, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Концерт состоится 28 февраля. СМИ сообщают, что гонорар артиста составит около $500 тысяч.

Известно, россияне в команде артиста порекомендовали ему осмотреть столицу, он также хочет попробовать записать трек с неназванным российским исполнителем.

Ранее сообщалось, что DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек от организаторов концерта в Москве.

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