Митя Фомин раскрыл, кто был его первым крашем

Певец Митя Фомин назвал на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминг Звук имя звезды, которая его привлекала в молодости.

«Первым моим крашем была Ванесса Паради. Но я находил сексуальными многих супермоделей, которые до сих пор остаются весьма привлекательными. Особенно мне нравится Хелена Кристенсен — ее уникальной, северной красотой», — поделился артист.

51-летний исполнитель также признался, что не видит своей старости. Он не может себе представить свою жизнь без сцены, поскольку ему нравится то, чем он занимается.

«Не знаю, появятся у меня свои дети или нет, вроде еще даже не поздно. Но мне подошло бы быть наставником: беседовать, делиться опытом, ведь мне есть что сказать, мне есть чему научить», — предположил Фомин.

В феврале 2024 года Фомин хвастался, что выглядит лучше и моложе некоторых 30-летних мужчин. Об этом он заговорил после того, как стилист Александр Рогов раскритиковал артиста за внешний вид в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Летом того же года Фомин публиковал снимок в соцсетях, на котором демонстрировал поклонникам свой подтянутый торс. Тогда он опроверг слухи о пластике, но не стал скрывать, что пользуется услугами косметологов.

Ранее сообщалось, что Иосифа Пригожина обозвали Шреком из-за наряда на премьере.